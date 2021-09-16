Зоря зробить все, щоб вдало зіграти на турнірі Ліги конференції.

Про це розповів наставник луганського клубу Віктор Скрипник.

"Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії і прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим. Той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, але ми хочемо, щоб він нам трохи допоміг, щоб у цьому відрізку турніру, а саме в шести матчах осінньої частини ми виглядали гідно і пройшли далі.

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Гра буде проходити на штучному полі, чи вносили корективи в підготовку? Корективів ніяких не вносили. Ми граємо чемпіонат на натуральних полях. Переходити на штучне спеціально до цього матчу не в наших планах. Ми тут потренувалися, проведемо гру, постараємося завершити її добре, а в неділю провести вже наступну гру на натуральному полі", - відзначив Скрипник.