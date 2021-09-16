Матвієнко пояснив своє фатальне падіння під час першого гола Шерифа

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко підсумував поразку від Шерифа у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми всі дуже засмучені. Я ще не бачив відео пропущених голів. У першому моменті невдача. Поїхала нога – не зумів вибити. Другий гол розпочався з ауту, пішла контратака. Будемо розбирати.

Стан поля? М’яч ходив по полю непогано, але ми недостатньо впевнено стояли на ногах. Тому пропустили і не забили", – пояснив Матвієнко.