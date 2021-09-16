Буде/Глімт - Зоря: Де дивитися матч Ліги конференцій

Матч відбудеться у четвер, 16 вересня.

Джерело - Чемпіон.

Зоря у першому турі Ліги конференцій на виїзді зіграє з Буде/Глімпт.

Матч відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.