Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря поступається Буде/Глімт у першому матчі Ліги конференцій.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Відразу три заміни в складі Зорі. Замість Кочергіна, Цвека та Кабаєва на поле вийшли Фрімпонг, Імереков та Алефріенко.

90' ГОООЛ! Зоря відіграє один гол! Громов вийшов сам на сам і без проблем перекинув голкіпера.

88' Подвійна заміна в Буде/Глімта. Замість Лоде та Сольбаккена на поле вийшли Мугіша та Гейбротен.

86' Коомсон виконував подачу в штрафний майданчик, Сольбаккен пробивав головою, але м'яч опинився в руках Мацапури.

84' Контролює м'яч Буде, не поспішають норвежці вперед.

82' Продовжують господарі насідати на ворота Зорі, не вдається українській команді вдало вийти з оборони.

80' Хомченовський намагався правим флангом прорватися, але у боротьбі з захисником втратив м'яч.

79' Подвійна заміна в складі господарів. Замість Пеллегріно та Бьоркана на поле вийшли Коомсон та Конрадсен.

78' Снурніцин виконував закидання на Луньова, той продовжував на фланг, але нікого з партнерів там не виявилося.

76' Мое збив Крістіана на фланзі, ще один штрафний для Зорі.

74' У центрі поля Громова збили, але Зоря швидко розіграла штрафний. Поспішають підопічні Скрипника.

72' Пішла подача зі стандарту, м'яч затримався у штрафному майданчику, проте у підсумку Мацапару заволодів снарядом.

71' Снурніцин відмахнувся від Сольбаккена. Штрафний для норвежців.

70' Подвійна заміна в складі Зорі. Замість Аллахяра та Булеци на поле вийшли Крістіан та Луньов.

69' Сальтнес небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика, але влучив у стійку, пощастило зараз Зорі.

67' Заміна в складі Буде/Глімт. Замість Фета на поле вийшов Ветлесен.

66' Пеллегріно скидував під удар Сольбаккену, але удар норвежця заблокував Вернидуб.

64' Жахливий початок другого тайму для підопічних Скрипника і продовжує норвезький клуб грати першим номером, не видно, як Зоря збирається виправляти ситуацію.

62' Кабаєв виконував закидання на Громова, але голкіпер Буде зумів вчасно вийти з воріт і забрати м'яч у руки.

60' Гол! Буде/Глімт доводить рахунок до розгромного. Помилилися захисники Зорі, Пеллегріно скористався обрізкою, помітивши, що Мацапура вийшов з воріт і вишукано перекинув українського воротаря.

59' Снурніцин помилився з передачею і був змушений порушувати правила, жовта картка для українського захисника.

57' Кабаєв виконував подачу на Аллахяра, але захисники Буде вибили м'яч подалі.

55' Пеллегріно порушив правила у боротьбі з Хомченовським біля штрафного майданчика Зорі.

54' Кабаєв зривав контратаку суперника за що отримав жовту картку.

53' Кабаєва утікав у контратаку, але його простріл у підкаті заблокував захисник.

52' Кочергін грубо зіграв проти Фета за що отримав жовту.

51' Вернидуб невдало виніс м'яч, Сольбаккен потужно пробивав з льоту, але влучив у власного партнера по команді.

49' Гол! Буде/Глімт подвоює перевагу! Швидку атаку розвернули норвежці, Сольбаккен пробив потужно з лінії штрафного майданчика і пробив Мацапуру.

48' Гол! Зоря пропускає! Пішла подача з кутового, Сальтнес один опинився і без проблем пробив повз Мацапуру.

47' Пеллегріно прорвався лівим флангом і пробивав з гострого кута, але від Мацапури м'яч пішов на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло за досить рівної гри.

43' На Пеллегріно пішло закидання, Мацапура вийшов з воріт і невдало зіграв, але на щастя для Зорі м'яч пішов у аут.

41' Берг з-за меж штрафного майданчика пробивав потужно, але трохи вище воріт полетів м'яч.

39' Цвек у центрі поля порушив правила. В останні хвилини менше атак і ударів по воротах команди демонструють, а більше боротьби і фолів.

37' З кутового пішла подача у штрафний майданчик Зорі, але луганці відбилися.

35' Громов утікав у контратаку, але його збив Бьоркан, за що отримав жовту картку.

34' Пішла подача у штрафний мадйанчик Зорі, але луганці відбилися.

32' Громова збили у центрі поля. Штрафний удар на користь луганців.

30' Хомченовський пробивав з-за меж штрафного майданчика, поруч зі стійкою пролетів м'яч.

28' Пішла подача з кута поля, але захисники Буде відбилися.

27' Класну атаку створили гравці Зорі, але Кабаєв завозився з м'ячем і в підсумку його удар накрили захисники.

25' Цвек підключився до атаки і пробивав по воротах, але над поперечиною пройшов м'яч.

23' Небезпечний простріл на Пеллегріно пішов, але норвезький нападник не зміг обробити м'яч.

21' Пішло закидання на Пеллегріно, але нападник норвезької команди виявився в офсайді.

19' Першим номером зараз грає Зоря, але до удару справа не доходить.

17' Пішла подача у штрафний майданчик Буде, проте Аллахяр трохи не дотягнувся до м'яча.

15' Сальтнес класно відкрився у штрафному майданчику і пробивав у дотик, але Мацапура добре обрав позицію і забрав м'яч у руки.

13' По черзі команди контролюють м'яч і відразу намагаються йти вперед, активно обидві команди діють.

11' Пішла подача у штрафний майданчик, але удар Ботгейма п'ятою виявився дуже неточним.

10' Лівим флангом атакували господарі, але передача на Пеллегріно виявилася засильною.

8' Сальтнес відібрав м'яч у Назаринни біля штрафного майданчика і пробивав по воротах, але м'яч пішов над поперечиною.

6' Кочергін тепер наважився на удар, але вище воріт пішов м'яч.

4' Сольбаккен пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Мацапура без проблем парирував цей удар.

2' Відразу норвезька команда пішла вперед і Пеллегріно прорвався до штрафного майданчика, обійшов Мацапуру, але знайти партнера у штрафному майданчику нападник Буде/Глімт не зміг.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Буде/Глімт: Гайкін, Мое, Сампстед, Ладе, Бьоркан, Берг, Брустад-Фет, Сальтнес, Сольбаккен, Ботгейм, Пеллегріно

Запасні: Смітс, Гейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Гаген, Нордос, Квіле, Пернамбуко, Мугіша, Коомсон

Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назаринна, Кочергін, Булеца, Сайядманеш, Громов, Кабаєв

Запасні: Сапутін, Жилкін, Луньов, Гладкий, Імереков, Фаворов, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко

Луганська Зоря зіграє проти норвезького Буде-Глімта у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 16 вересня, на стадіоні Аспміра у місті Буде. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.