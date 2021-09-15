Президент Наполі запропонував створити нову європейську лігу

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс виступає за створення нової європейської ліги замість Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це заявив сам функціонер.

"Система не працює. Ліга чемпіонів та Ліга Європи не генерують достатньо грошей, щоб клуби могли виправдати свою участь в них. Щоб бути конкурентоспроможним, клуб повинен купувати гравців ТОП-рівня. Для цього потрібно більше витрачати, оскільки призових від участі в єврокубках на трансфери не вистачить. Клуби повинні домовитися і створити сучасніший і фінансово привабливий турнір.

Потрібно скоротити кількість ігор, зменшивши розмір національних чемпіонатів в Європі. Плюс, створити єдину Європейську лігу з демократичною системою відбір учасників на підставі досягнень в чемпіонаті країни. Я перевірив цей проект і готовий принести 10 мільярдів доларів в європейських футбол. Але мені потрібні повна незалежність і згоду інших клубів ", - зазначив Де Лаурентіс.