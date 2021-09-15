У матчі проти Бенфіки Луческу оновив власний ж рекорд

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оновив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів.

Румунський спеціаліст продовжив залишатися найбільш віковим тренером в історії групової стадії турніру. На момент матчу проти Бенфіки тренеру киян було 76 років та 46 днів.

Актуально: Динамо - Бенфіка 0:0. Огляд матчу

Топ-5 найстарших тренерів групового етапу Ліги чемпіонів

1. Мірча Луческу (76 років 46 днів);

2. Юпп Гайнкес (72 роки 356 днів);

3. Юрій Сьомін (72 роки 68 днів);

4. Алекс Фергюсон (71 рік 240 днів);

5. Раймонд Геталь (71 рік 168 днів).

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.