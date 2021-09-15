Джерело - sport.24tv.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу оновив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів.
Румунський спеціаліст продовжив залишатися найбільш віковим тренером в історії групової стадії турніру. На момент матчу проти Бенфіки тренеру киян було 76 років та 46 днів.
Актуально: Динамо - Бенфіка 0:0. Огляд матчу
Топ-5 найстарших тренерів групового етапу Ліги чемпіонів
1. Мірча Луческу (76 років 46 днів);
2. Юпп Гайнкес (72 роки 356 днів);
3. Юрій Сьомін (72 роки 68 днів);
4. Алекс Фергюсон (71 рік 240 днів);
5. Раймонд Геталь (71 рік 168 днів).
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.