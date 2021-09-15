Пятов назвав завдання Шахтаря у Лізі чемпіонів

Перед Шахтарем стоїть завдання вийти з групи Ліги чемпіонів.

Про це розповів голкіпер "гірників" Андрій Пятов прокоментував майбутню зустріч з молдавським Шерифом, який тренує екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб.

"Я особисто знаю Юрія Вернидуба. І знаю приблизно, яку гру він ставив в матчах проти Шахтаря. Скільки років провели в чемпіонаті, були суперниками. Приблизно я знаю, які у людини вимоги. Все ж інша команда, подивимося, як вони грали в останніх іграх.

Хто б не був, ми все одно готуємося. У нас мета одна - перемагати в кожній грі, незалежно від суперника: Шериф, Реал або Інтер. У нас стоїть завдання вийти з групи. Будемо намагатися її виконати будь-що-будь ", - заявив П'ятов.