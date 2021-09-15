Шапаренко: Фортуна не посміхнулася Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оцінив стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це розповів сам футболіст.https://fcdynamo.com/news/nikolaj-shaparenko-fortuna-ne-ulybnulas-nam-v-konce

"Для цього і існує футбол, щоб ми переживали такі емоції. Фортуна не посміхнулася нам в кінці - значить, десь ми не заслужили. Прикро, присутнє якесь спустошення...

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Ми розуміли, що нам під силу ця команда, з нею можна грати. Я був упевнений в партнерах, тренерах, уболівальниках, що ми здатні показати гідну гру - так і вийшло", - розповів Шапаренко.