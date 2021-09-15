InStat визначив дует найкращих гравців Динамо у матчі проти Бенфіки

Стали відомі найкорисніші гравці Динамо у матчі проти Бенфіки

Найкориснішими гравцями Динамо у матчі проти Бенфіки стали голкіпер Денис Бойко і півзахисник Сергій Сидорчук.

Про це повідомляє InStat.

Обидва футболісти набрали 291 бал. Другу сходинки у цьому рейтингу посів Віталій Буяльський з 281 балом, третім став Микола Шапаренко – 280 балів. Найнижчу оцінку отримав Ілля Шкурін – 210 балів.

Загалом, гравці Динамо набрали за версією Instat наступні бали:

1-2. Денис Бойко – 291 бал.

1-2. Сергій Сидорчук – 291 бал.

3. Віталій Буяльський – 281 бал.

4. Микола Шапаренко – 280 балів.

5. Томаш Кендзьора – 276 балів.

6. Ілля Забарний – 266 балів.

7. Віталій Миколенко – 249 балів.

8. Олександр Сирота – 245 балів.

9. Карлос Де Пена – 239 балів.

10. Олександр Караваєв – 234 бали.

11. Беньямін Вербіч – 227 балів.

12. Денис Гармаш – 226 балів.

13. Віктор Циганков – 220 балів.

14. Ілля Шкурін – 210 балів.