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Сирота виділив головне досягнення Динамо у матчі з Бенфікою

Сьогодні 12:27 510 0
Олександр Сирота прокоментував результат матчу з Бенфікою
Сирота виділив головне досягнення Динамо у матчі з Бенфікою
#Сирота, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо добре зіграло в обороні у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це розповів захисник киян Олександр Сирота.

"Чи застав зненацька нас високий пресинг Бенфіки? Та ні. Ми готувалися до всього, що може запропонувати нам суперник.

Актуально: Динамо - Бенфіка 0:0. Огляд матчу

Ми повністю вивчили цю команду, знали, як проти неї необхідно діяти. Добре зіграли в обороні і не пропустили. Це головне", – сказав Сирота в ефірі МEGOGO.

Раніше, визначився найкращий гравець Динамо у матчі проти Бенфіки.

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