Сирота виділив головне досягнення Динамо у матчі з Бенфікою

Динамо добре зіграло в обороні у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це розповів захисник киян Олександр Сирота.

"Чи застав зненацька нас високий пресинг Бенфіки? Та ні. Ми готувалися до всього, що може запропонувати нам суперник.

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Ми повністю вивчили цю команду, знали, як проти неї необхідно діяти. Добре зіграли в обороні і не пропустили. Це головне", – сказав Сирота в ефірі МEGOGO.