Отаменді: Бенфіка втратила перемогу у грі з Динамо

Бенфіка переграла Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник португальського клубу Ніколас Отаменді.

"Ми весь час намагалися створювати моменти, але м'яч не йшов у сітку. Знаємо, що це Ліга чемпіонів, і що найменша помилка може призвести до поразки. Сьогодні зіграли внічию, але ми тільки на початку свого шляху, звідки можемо тільки додати.

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Є відчуття, що ми втратили два очки, з урахуванням того, як проходив матч. Ми майже весь матч перевершували команду суперника, яка дуже добре грала в захисті.

Ми кожен день старанно працюємо, щоб поліпшити гру як в захисті, так і в атаці. Будемо грати з Барселоною з прицілом на перемогу. Ми граємо вдома, кожен матч для нас як фінал, ми збираємося викластися на всі сто", - сказав Отаменді.