Шапаренко назвав причину свого прогресу у Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пояснив прогрес у київській команді.

Про це розповів сам футболіст.

"З чим я пов'язую свій прогрес? Є довіра від Луческу. І через це, вважаю, йде прогрес не тільки у мене, а й у всіх гравців Динамо, які виступають у збірній і дуже добре себе показують. Вважаю, з цим все і пов'язано.

Що допомогло мені, як гравцю ротації перетворився на людину, яка забила супергол французам? Не знаю! Працювати треба.

Чи буду намагатися повторити такий дальній удар? Всі хочуть шедеврів? У нас стоїть завдання бити по воротах за будь-якої можливості. Буде в матчі з Бенфікою така можливість – будемо пробувати. А там – як вийде", – сказав Шапаренко.