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Вірт: Гол у ворота ФК Львів все перевернув

Сьогодні 12:13 420 0
Юрій Вірт прокоментував перемогу над Львовом
Вірт: Гол у ворота ФК Львів все перевернув
#Вірт, #Верес

Джерело - Чемпіон.

Забитий гол додав впевненості гравцям Вереса у матчі проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"У стартові хвилини нам не все вдавалося, тому що суперник дуже добре перекривав зони, не було вільного простору. Але потім ми розбігалися. Не можу сказати, що у першому таймі ми створили багато гольових моментів, гра була більш бойовою.

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У другому таймі гол усе перевернув і додав нам впевненості. Не можу сказати, що суперник створив якісь гольові моменти біля наших воріт", - пояснив Вірт.

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