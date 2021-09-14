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Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря

Сьогодні 09:03 485 0
Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Шахтар, #Зоря

Джерело - AS.

Сьогодні, 14 вересня, стартує сезон Ліги чемпіонів-2021/22. Для українських клубів він розпочнеться матчем Динамо - Бенфіка о 22:00 за київським часом.

Ми вирішили дослідити, скільки у новій єврокубковій кампанії зароблять вітчизняні та іноземні клуби (дані журналу L'Equipe).

Загальний призовий фонд єврокубків

  • Ліга чемпіонів – €2,032 млрд
  • Ліга Європи – €465 млн
  • Ліга конференцій – €235 млн

Призові за вихід команд до групового етапу

  • Ліга чемпіонів – €15,64 млн
  • Ліга Європи – €3,63 млн
  • Ліга конференцій – €2,94 млн

Призові за результати на груповому етапі

  • Ліга чемпіонів: перемога – €2,8 млн, нічия – €0,93 млн
  • Ліга Європи: перемога – €0,63 млн, нічия – €0,21 млн
  • Ліга конференцій: перемога – €0,5 млн, нічия – €0,166 млн

Призові за вихід до плей-оф

  • Ліга чемпіонів: 1/8 ф – €9,6 млн, 1/4 ф – €10,6 млн, 1/2 ф – €12,5 млн, фінал – €15,5 млн, трофей – €20 млн.
  • Ліги Європи: переможець групи – €1,1 млн, друге місце у групі – €0,55, трофей – близько €8,5 млн.
  • Ліга конференцій: переможець групи – €0,65 млн, друге місце у групі – €0,325 млн, трофей – уточнюється.
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