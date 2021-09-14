Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря

Джерело - AS.
Сьогодні, 14 вересня, стартує сезон Ліги чемпіонів-2021/22. Для українських клубів він розпочнеться матчем Динамо - Бенфіка о 22:00 за київським часом.
Ми вирішили дослідити, скільки у новій єврокубковій кампанії зароблять вітчизняні та іноземні клуби (дані журналу L'Equipe).
Загальний призовий фонд єврокубків
- Ліга чемпіонів – €2,032 млрд
- Ліга Європи – €465 млн
- Ліга конференцій – €235 млн
Призові за вихід команд до групового етапу
- Ліга чемпіонів – €15,64 млн
- Ліга Європи – €3,63 млн
- Ліга конференцій – €2,94 млн
Призові за результати на груповому етапі
- Ліга чемпіонів: перемога – €2,8 млн, нічия – €0,93 млн
- Ліга Європи: перемога – €0,63 млн, нічия – €0,21 млн
- Ліга конференцій: перемога – €0,5 млн, нічия – €0,166 млн
Призові за вихід до плей-оф
- Ліга чемпіонів: 1/8 ф – €9,6 млн, 1/4 ф – €10,6 млн, 1/2 ф – €12,5 млн, фінал – €15,5 млн, трофей – €20 млн.
- Ліги Європи: переможець групи – €1,1 млн, друге місце у групі – €0,55, трофей – близько €8,5 млн.
- Ліга конференцій: переможець групи – €0,65 млн, друге місце у групі – €0,325 млн, трофей – уточнюється.