Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря

Джерело - AS.

Сьогодні, 14 вересня, стартує сезон Ліги чемпіонів-2021/22. Для українських клубів він розпочнеться матчем Динамо - Бенфіка о 22:00 за київським часом.

Ми вирішили дослідити, скільки у новій єврокубковій кампанії зароблять вітчизняні та іноземні клуби (дані журналу L'Equipe).

Загальний призовий фонд єврокубків

Ліга чемпіонів – €2,032 млрд

Ліга Європи – €465 млн

Ліга конференцій – €235 млн

Призові за вихід команд до групового етапу

Ліга чемпіонів – €15,64 млн

Ліга Європи – €3,63 млн

Ліга конференцій – €2,94 млн

Призові за результати на груповому етапі

Ліга чемпіонів: перемога – €2,8 млн, нічия – €0,93 млн

Ліга Європи: перемога – €0,63 млн, нічия – €0,21 млн

Ліга конференцій: перемога – €0,5 млн, нічия – €0,166 млн

Призові за вихід до плей-оф