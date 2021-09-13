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У Росії звільнили Кашшаї

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Росіяни затіяли перебудову суддівського корпусу
У Росії звільнили Кашшаї
#Кашшаї

Джерело - sport.24tv.ua.

Російський футбольний союз звільнив Віктора Кашшаї з посади голови суддівського департаменту. 

Про це повідомляє пресслужба РФС.

Колишній угорський арбітр, відомий українським уболівальникам за незарахованим голом Марко Девіча у ворота Англії на Євро-2012, виконував свої обов'язки з 9 січня минулого року.

Кашшаї оголосив про завершення кар'єри рефері в кінці 2019 року. У 2011-му угорець обслуговував фінал Ліги чемпіонів між Барселоною і Манчестер Юнайтед (3:1). У тому ж році він був визнаний найкращим у світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Останнім великим турніром судді був чемпіонат Європи 2016 року.

Раніше, Фернандес завершив кар'єру в збірній Росії.

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