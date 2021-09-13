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Вернидуб: Шериф вважають аутсайдером, але великі гроші у футбол не грають

Сьогодні 22:39 107 0
Фахівець розповів про свої очікування від майбутнього матчу з гірниками
Вернидуб: Шериф вважають аутсайдером, але великі гроші у футбол не грають
#Шериф, #Вернидуб

Джерело - ФК Шериф.

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб не згоден з тим, що його команді відведено роль аутсайдера у групі Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас є два дні. На жаль, мало, хотілося б три, але є що є. Постараємося відновитися [після матчу чемпіонату Молдови]. Ми щасливі люди. У нас є улюблена робота, у нас є мета. Гравці повинні це розуміти, що у нас є два, три фронти, і нікуди від цього не дітися.

Цілі завжди варто ставити найвищі. Завжди хочеться чогось більшого. Будемо боротися. Зрозуміло, що група складна. У нас суперники такі: Реал, Інтер, та й Шахтар постійно там грають та виходять з групи.

Я розумію, що нам відведена роль аутсайдера, але я з цим не згоден. Хочу достукатися до хлопців, щоб вони теж це розуміли. Нехай ми не такі, як ці клуби, але ми повинні виходити і показати своє обличчя, показати свій характер. Зелене поле все визначає. Іншими словами, великі гроші у футбол не грають", - зазначив Вернидуб.

Раніше, призначено арбітрів на матч Шериф - Шахтар.

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