Президент Динамо Ігор Суркіс повністю довіряє наставнику Мірчі Луческу.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Я вірю в факти. У Луческу контракт з Динамо до літа 2024 роки (влітку повідомлялося про контракт до середини 2023 року - прим). Як думаєте, Шевченко буде чекати? Не думаю, що Шевченко буде чекати, чи піде Луческу завчасно. Ігор Суркіс сказав мені, що контракт Луческу до 2024 року. Невже ви думаєте, що Шевченко буде чекати.

Я спеціально подзвонив Суркісу і запитав про контракт. У Луческу все добре, він відновився по здоров'ю. До Луческу повна довіра. А колись в майбутньому, звичайно, Шевченко може очолити Динамо", - сказав Циганик.