Луческу: У Шахтарі жоден бразильський гравець відразу не починав грати

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу задоволений грою нападника Іллі Шкуріна.

Про це заявив сам фахівець.

"Жоден бразильський гравець відразу не може увійти в новий ритм. Вітіньйо потрібен час, так швидко не вийде адаптуватися. У Шахтарі жоден бразильський гравець відразу не починав грати. Може бути, крім Ілсіньйо, який був трохи старше. Зараз їм потрібен час. Поступово - по 10-15 хвилин. Час Вітіньйо ще прийде. У тому ж Шахтарі гравці тільки на третій рік починали грати в основі. У кожного своя ситуація.

Ілля Шкурін? Йому теж потрібен час, але я ним задоволений. Це динамічний гравець. Чекаємо і повернення Раміреса. Але ясно, що до повернення Бєсєдіна ці гравці повинні показувати себе", - зазначив Луческу.