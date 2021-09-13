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Луческу: У Шахтарі жоден бразильський гравець відразу не починав грати

Сьогодні 20:09 283 0
Фахівець - про адаптацію новачків у київській команді
Луческу: У Шахтарі жоден бразильський гравець відразу не починав грати
#Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу задоволений грою нападника Іллі Шкуріна.

Про це заявив сам фахівець.

"Жоден бразильський гравець відразу не може увійти в новий ритм. Вітіньйо потрібен час, так швидко не вийде адаптуватися. У Шахтарі жоден бразильський гравець відразу не починав грати. Може бути, крім Ілсіньйо, який був трохи старше. Зараз їм потрібен час. Поступово - по 10-15 хвилин. Час Вітіньйо ще прийде. У тому ж Шахтарі гравці тільки на третій рік починали грати в основі. У кожного своя ситуація.

Ілля Шкурін? Йому теж потрібен час, але я ним задоволений. Це динамічний гравець. Чекаємо і повернення Раміреса. Але ясно, що до повернення Бєсєдіна ці гравці повинні показувати себе", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, 14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

Раніше, Шевченко стане наступним тренером Динамо.

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