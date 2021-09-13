Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів, груповий етап 15 вересня Шериф (Тирасполь) - Шахтар (Донецьк) Стадіон Шериф, 19:45

15 вересня в 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа. Зустріч відбудеться на стадіоні Шериф, початок - о 19:45.

Шериф

"Чорно-жовті" вважаються безумовно найсильнішим клубом Молдови. Тільки кілька разів за останні десятиліття вони дозволяли титулу виїхати з Тирасполя, і то не більше, ніж на рік. Але при цьому навіть вихід в груповий раунд Ліги Європи розглядався як серйозний успіх. І тільки зараз, за часів українського! наставника Юрія Вернидуба, вийшло "вистрілити" аж до групового раунду Ліги чемпіонів. Для цього Шерифу потрібно було пройти не тільки скромну Теуту або Алашкерт, але і досить серйозних суперників: Црвену Звезду і загребське Динамо.

Останні матчі:

ЧМ Шериф - Петрокуб 2:0

ЧМ Бєльці - Шериф 0:2

ЛЧ Динамо Загреб - Шериф 0:0

ЛЧ Шериф - Динамо Загреб 3:0

ЛЧ Шериф - Црвена Звезда 1:0

Шахтар

"Помаранчево-чорні" в минулому розіграші УПЛ віддали титул на внутрішній арені київському Динамо. Причому в столиці з 2020-го працює легенда гірників Мірча Луческу. Усі ці складові мали наслідки: з Ліушем Каштру не продовжили контракт і заманили Роберто Де Дзербі. Італієць своєю роботою з Сассуоло заслужив статус одного з найбільш перспектвних фахівців Європи.

Крім того, придбали ряд гравців, і Траоре з Педріньйо і Марлон прописалися в основі. Вони допомогли пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів. Українці (хоча їх виходило на поле лише двоє, Трубін або П'ятов і Матвієнко) пройшли Генк, вигравши обидві зустрічі 2:1. А ось з Монако було непросто, і пощастило, що скасували правило виїзного гола. Адже, вигравши 1:0 на виїзді, Шахтар вже на 39-й хвилині "горів" в Харкові 0:2. Пощастило, що досвідчений Марлос зміг забити, а вирішальним став неймовірний автогол на 114-й хвилині.

Останні матчі:

УПЛ Шахтар - Дніпро-1 2:0

УПЛ Минай - Шахтар 1:1

ЛЧ Шахтар - Монако 2:2

УПЛ Чорноморець - Шахтар 0:3

ЛЧ Монако - Шахтар 0:1

Особисті зустрічі

Вперше Шахтар і Шериф зустрілися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У 2003 році сильнішими виявилися "гірники" (0:0, 2:0). У 2009-му команди зустрічалися в рамках Кубка Співдружності - тоді розгромну перемогу здобув Шериф (4:0).

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Факти

- У Шерифа жодного пропущеного гола в 5 останніх матчах;

- Шахтар зіграє на груповому етапі вп'яте поспіль і 16 в цілому;

- 5 з 8 голів гравці Шерифа забили у другому таймі;

- 5 з 9 голів Шахтар забив у першому таймі;

- Головним тренером Шерифа є українець Юрій Вернидуб;

- Статистика Вернидуба-тренера проти Шахтаря: В3 Н1 П19.

- Шериф вперше в історії грає у груповому ранді Ліги чемпіонів;

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Шахтаря - 1.88, перемога Шерифа - 4.54, нічия - 3.80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря 2:0