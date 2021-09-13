Петраков: Після матчу з Чехією будуть висновки

Наставник збірної України Олександр Петраков задоволений грою дебютантів у контрольному матчі з Чехією (1:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Я задоволений тими дебютантами збірної, які зіграли з Чехією. Вони вийшли вперше за національну команду. Так, було хвилювання, хлопці в таких ситуаціях помилялися простих... Я просто за голову хапався. Але нічого, так і стають футболістами. Помилялися тактично, низько сідали, щільно не грали.

Я підказую, а трибуни кричать і вони все одно мене не чують. Були моменти, коли Сирота і Корнієнко мали страхувати, а вони землю тримають. Я їм кричу, але не чують.

Це корисний матч був, я хотів подивитися на ряд гравців. Які висновки? Ви побачите далі, це ж не дитячий садок, а професійний футбол", - сказав Петраков.