Леоненко: У Динамо все збалансовано, на відміну від Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Динамо виглядає збалансованішим за Шахтар перед стартом у Лізі чемпіонів.
Про це розповів екснападник київського клубу Віктор Леоненко.
"Для всіх ця Ліга чемпіонів буде новою. Навіть для тих, хто грав. У Динамо все збалансовано, на відміну від Шахтаря, тому що нікого не купували.
Одні і ті ж гравці стабільно грають в чемпіонаті. Бенфіка – найслабший суперник серед Баварії і Барселони. Ми – найслабші в цій групі.
Щоб бути стабільним – потрібно декілька років грати добре, а не декілька раз. Луческу зробив кращою лише оборону в Динамо. А так – нічого не змінилося", – сказав Леоненко у програмі Великий футбол.
Нагадаємо, Шевченко стане наступним тренером Динамо.