Леоненко: У Динамо все збалансовано, на відміну від Шахтаря

Динамо виглядає збалансованішим за Шахтар перед стартом у Лізі чемпіонів.

Про це розповів екснападник київського клубу Віктор Леоненко.

"Для всіх ця Ліга чемпіонів буде новою. Навіть для тих, хто грав. У Динамо все збалансовано, на відміну від Шахтаря, тому що нікого не купували.

Одні і ті ж гравці стабільно грають в чемпіонаті. Бенфіка – найслабший суперник серед Баварії і Барселони. Ми – найслабші в цій групі.

Щоб бути стабільним – потрібно декілька років грати добре, а не декілька раз. Луческу зробив кращою лише оборону в Динамо. А так – нічого не змінилося", – сказав Леоненко у програмі Великий футбол.