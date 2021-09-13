Ворскла у матчі проти Десни допустила непотрібні помилки.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

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"Якщо ми не виграли, значить не впоралися із завданням. На кожну гру потрібно виходити і вигравати, іншого завдання немає. Ведучи в рахунку 2:0, команда здалася. Не хочу нічого сказати, але треба доводити до перемоги. З початку чемпіонату такі моменти, виграємо, ведемо в рахунку, а закінчується все нічиєю. Десь майстерності не вистачає, робимо ті помилки, які не повинні робити", - сказав Максимов.