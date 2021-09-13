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Петраков: Динамо та Шахтар просило відпустити гравців зі збірної України

Сьогодні 10:44 451 0
Олександр Петраков прокоментував від'їзд деяких гравців напередодні матчу з Чехією
Петраков: Динамо та Шахтар просило відпустити гравців зі збірної України
Фото - УАФ
#Петраков

Джерело - Чемпіон.

На товариський матч проти збірної Чехії не вирушили гравці збірної з  Шахтаря, а також деякі футболісти Динамо через прохання керівництва обох клубів-грандів.

Про це розповів в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков.

"Я заздалегідь хотів зробити ротацію. Після поєдинку проти Франції (1:1) до мене підійшли гравці Шахтаря. Ми і перед цим з ними розмовляли, щоб відпустити їх, вони сильно втомилися. Я не довго думав і відразу покликав гравців Динамо. Кажу їм, "у нас єдина команда, в такому випадку також йдуть Сидорчук, Забарний і Циганков. Так буде нормально, і динамівці підуть, і гірники.

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З Динамо мені ж теж дзвонили, як і з Шахтаря. У мене немає секретів. Я взяв і відпустив. Це нормально, не було ніяких конфліктів і тиску на мене. Поїхали б вони з нами, були б 3 дні з нами ... але я ж бачу, що вони вже не налаштовані грати в Чехії", - розповів Петраков в ефірі Великого футболу.

Раніше, Петраков оцінив свій старт у збірній України.

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