 Зозуля - другий найкращий гравець Фуенлабради у матчі з Сарагосою | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля - другий найкращий гравець Фуенлабради у матчі з Сарагосою

Сьогодні 09:25 602 0
Зозуля - другий найкращий гравець Фуенлабради у матчі з Сарагосою
#Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Фуенлабрада у 5 турі Сегунди вдома зіграла внічию з Сарагосою.

Про це повідомляє SofaScore.

Форвард господарів Роман Зозуля отримав другу найкращу оцінку в складі своєї команди - 7,3. Вище тільки у захисника Адріана Діегеса - 7,8, він же став найкращим гравцем матчу.

За 85 хвилин 31-річний українець віддав 1 результативну передачу, завдав 4 удари по воротах (1 у ворота, 2 мимо і 1 заблокований), 26 разів торкнувся м'яча, віддав 9 точних передач з 16 (56%), в тому числі 1 ключову, створив 1 гольовий момент і виграв 7 верхових дуелей з 14.

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