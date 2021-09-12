Збірна України обіграла Польщу і посіла сьоме місце в Суперфіналі Євроліги

Після поразок у груповому раунді від Португалії (5:7), Італії (3:5) та Швейцарії (6:7) підопічні Миколи Костенка у своєрідному втішному фіналі зустрічалися з Польщею. Синьо-жовті відповідально підійшли до поєдинку й довели свою перевагу, забивши у ворота суперника сім м'ячів, на які поляки відповіли лише трьома.

Відзначимо виступ Юрія Щериці та Максима Войтка, які записали на свій рахунок дублі. Отже, 7:3 — і збірна України посідає сьоме місце в Суперфіналі Євроліги-2021.

Суперфінал Євроліги-2021.

Матч за сьоме місце

12 вересня

Польща - Україна 3:7

Голи: 1:0- 1 Баран, Бістула (33) — 1:1 - 11 А. Борсук,1:2 - 16 І. Борсук, 1:3 - 23 Войтенко, 1:4 - 23 Щериця, 1:5 - 25 Войтюк, 1:6 - 26 Щериця, 2:6 - 30 Баран, 3:6 - Бістула, 3:7 - 36 Войток