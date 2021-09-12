Футбол | Champion.com.ua

Джерело - Чемпiон.

27 листопада Ман Сіті Олександра Зінченка приймає Вест Хем Андрія Ярмоленко

Англійська прем'єр-ліга - цей щось неймовірне! Найсильніша в Європі. Казкова. Космічна. 27 листопада у рамках 13 тура англійської прем’єр-ліги Ман Сіті Зінченка приймає Вест Хем Ярмоленка. Організовуємо тур на “українське дербі”, в рамках якого можна буде повболівати за гравців збірної України та на власні очі побачити та зрозуміти, що таке англійська прем’єр-ліга. А також побачити і зрозуміти, що таке різдвяна атмосфера та різдвяні розпродажі в Великобританії, адже в цей час на Туманному Альбіоні вже у розпалі приготування до Різдва та Нового року.

Програма туру:

26 листопада - виліт в Манчестер з Києва (по запиту можливий з інших міст України), поселення в готелі (3 зірки). Ввечері душевні посиденьки в класичному британському пабі в самому серці Манчестера.

27 листопада. Оглядова екскурсія по Манчестеру (по бажанню екскурсія на “Олд Траффорд”). Відвідування матчу Ман Сіті - Вест Хем.

28 листопада - вільний час, виліт з Манчестера до Києва.

Вартість туру від 520 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

- Проживання в готелі (3 зірки), двомісні номери (2 ночі)

- авіапереліт Київ - Манчестер - Київ

- Квиток на бій (фан-сектор)

Вартість преміум-туру – 920 євро

Переваги преміум-туру – квитки 1 категорії (центральні сектори), готель 4 зірки, більш зручні авіаквитки.

Можливий підбір індивідуального туру з відвідуванням столиці Англії Лондона або столиці Шотландії Единбургу і придбання ВІП-квитків.

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій

Ціна фан-туру та преміум-туру може змінюватися

Довідки: [email protected]

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