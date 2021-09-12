 УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо на класі переграло Металіст 1925 у 7 турі
Вчора 19:02 2041
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:03 3443
УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі
Сьогодні 15:53 66
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:19 5252
18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open
Сьогодні 08:30 1115
Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів
Вчора 22:55 1272
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Вчора 21:53 2053
УПЛ. Шахтар переміг Дніпро-1 у 7 турі
Вчора 21:21 1073
Збірна України програла Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Вчора 20:51 3183
Джошуа: У мене не було думки відмовитися від бою з Усиком
Вчора 18:39 1707
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ястремська представила свою нову пісню
Ястремська представила свою нову пісню Андрій Твердохліб
Вчора 20:19 723
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 19:11 2146
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
Вчора 13:18 1721
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
Вчора 12:36 622
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
Вчора 10:22 625
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 5763
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
Вчора 07:46 12056 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3220
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою Valeriy Ruchka
10.09.2021 17:15 1231
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала Valeriy Ruchka
10.09.2021 15:45 1576
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі

Сьогодні 15:53 66 0
Одесити відігралися з 0:2 за 10 хвилин
УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі
#Минай, #Чорноморець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай розписав мирову з Чорноморцем у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Одесити відігралися з 0:2 за 10 хвилин.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 тур, 12 вересня

Минай - Чорноморець 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Байдал(П), 2:0 - 54 Вишневський, 2:1 - 56 Ванат, 2:2 - 64 Авагімян

Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Книш(Гончар 31), Хахльов, Синьогуб, Байдал(Баґайоко 90), Вишневський(Селезньов 66), Коваленко(Горін 46), Петрусенко, Месхі(Кобак 66)

Запасні: Пеньков, Станкович, Горін, Гончар, Селезньов, Бодня, Кобак, Баґайоко, Семенко

Чорноморець: Кучерук, Кадірі(Тлумак 60), Дубко, Вантух, Путря(Скорко 88), Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян(Вачіберадзе 88), Ісаєнко(Брагару 60), Ванат(Бугай 78)

Запасні: Варакута, Біловар, Вачіберадзе, Скорко, Сухоручко, Тлумак, Бугай, Брагару

Попередження: Вантух 41, Селезньов 90+2

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Металіст 1925.

Коментарі ()