УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі

Одесити відігралися з 0:2 за 10 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Минай розписав мирову з Чорноморцем у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Одесити відігралися з 0:2 за 10 хвилин.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 тур, 12 вересня

Минай - Чорноморець 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Байдал(П), 2:0 - 54 Вишневський, 2:1 - 56 Ванат, 2:2 - 64 Авагімян

Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Книш(Гончар 31), Хахльов, Синьогуб, Байдал(Баґайоко 90), Вишневський(Селезньов 66), Коваленко(Горін 46), Петрусенко, Месхі(Кобак 66)

Запасні: Пеньков, Станкович, Горін, Гончар, Селезньов, Бодня, Кобак, Баґайоко, Семенко

Чорноморець: Кучерук, Кадірі(Тлумак 60), Дубко, Вантух, Путря(Скорко 88), Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян(Вачіберадзе 88), Ісаєнко(Брагару 60), Ванат(Бугай 78)

Запасні: Варакута, Біловар, Вачіберадзе, Скорко, Сухоручко, Тлумак, Бугай, Брагару

Попередження: Вантух 41, Селезньов 90+2

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Металіст 1925.