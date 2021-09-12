 УПЛ. Минай - Чорноморець: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Цітаішвілі та Вантух у стартовому складі Чорноморця на матч з Минаєм

Сьогодні 13:29 326 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
УПЛ. Цітаішвілі та Вантух у стартовому складі Чорноморця на матч з Минаєм
#УПЛ, #Минай, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Минай прийме Чорноморець в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Книш, Хахльов, Синьогуб, Байдал, Вишневський, Коваленко, Петрусенко, Месхі

Запасні: Пеньков, Станкович, Горін, Гончар, Селезньов, Бодня, Кобак, Баґайоко, Семенко

Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян, Ісаєнко, Ванат

Запасні: Варакута, Біловар, Вачіберадзе, Скорко, Сухоручко, Тлумак, Бугай, Брагару

Поєдинок розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Металіст 1925.

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