Джерело - Чемпіон.
Минай прийме Чорноморець в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Книш, Хахльов, Синьогуб, Байдал, Вишневський, Коваленко, Петрусенко, Месхі
Запасні: Пеньков, Станкович, Горін, Гончар, Селезньов, Бодня, Кобак, Баґайоко, Семенко
Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян, Ісаєнко, Ванат
Запасні: Варакута, Біловар, Вачіберадзе, Скорко, Сухоручко, Тлумак, Бугай, Брагару
Поєдинок розпочнеться о 14:00.
Нагадаємо, Динамо на класі переграло Металіст 1925.