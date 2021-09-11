УПЛ. Зоря втратила очки в матчі з Рухом у 7 турі

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря розписала мирову з Рухом у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Андрій Борячук відкрив рахунок в матчі, проте Аллахяр Саядманеш зумів відновити паритет і врятувати нічию для своєї команди.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 тур, 11 вересня
Рух - Зоря 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Борячук, 1:1 - 74 Саядманеш
Рух: Паньків, Карасюк, Роман(Гагун 46), Федорчук, Климчук, Бойчук(Кузик 81), Білий, Мисик, Борячук(Кондраков 81), Притула(Кухарук 70, Сич 90), Мартинюк
Запасні: Бандура, Таллес, Кузик, Гагун, Стаменковіч, Кондраков, Сич, Кухарук, Лях
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Імереков(Шахаб 72), Жуніор, Назарина(Цвек 25), Кочергін, Булеца, Кабаєв, Аллахяр, Гладкий(Фрімпонг 72)
Запасні: Жилкін, Снурніцин, Цвек, Казаков, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Громов, Шахаб
Жовті картки: Вернидуб 32, Матринююк 38, Федорчук 39, Паньків 62, Цвек 63, Жуніньо 89, Мисик 90+3
Раніше Олександрія обіграла Інгулець.