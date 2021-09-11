Президент Атлетіко: Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов у Реал

Перехід Антуана Грізманна сильно підсилить мадридський Атлетіко.

Про це заявив преиздент "матрацників" Енріке Сересо.

"Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов в Реал, тому що для іспанської ліги це було б чудово і прекрасно. Ми раді, що до нас прийшов Антуан Грізманн. Ми впевнені, що він підсилить і допоможе нашій команді", - заявив фахівець.