Президент Атлетіко: Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов у Реал

Джерело - Diario Sport.
Перехід Антуана Грізманна сильно підсилить мадридський Атлетіко.
Про це заявив преиздент "матрацників" Енріке Сересо.
"Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов в Реал, тому що для іспанської ліги це було б чудово і прекрасно. Ми раді, що до нас прийшов Антуан Грізманн. Ми впевнені, що він підсилить і допоможе нашій команді", - заявив фахівець.
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"Думаю, його чекає приголомшливий прийом. Незадоволені будуть, це потрібно прийняти. Проте його приймуть з розпростертими обіймами. Ті, хто не згоден, повинні зрозуміти, що це чудове посилення Атлетіко, і для завоювання трофеїв нам потрібні такі гравці, як Грізманн ", - сказав Сересо.
Нагадаємо, Грізманн зменшив зарплату на 40% заради переходу в Атлетіко.