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Президент Атлетіко: Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов у Реал

Сьогодні 15:31 352 0
Це було б добре для іміджу Ла-Ліги
Президент Атлетіко: Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов у Реал
#Грізманн, #Атлетіко, #Реал, #Мбаппе

Джерело - Diario Sport.

Перехід Антуана Грізманна сильно підсилить мадридський Атлетіко.

Про це заявив преиздент "матрацників" Енріке Сересо.

"Я б хотів, щоб Мбаппе перейшов в Реал, тому що для іспанської ліги це було б чудово і прекрасно. Ми раді, що до нас прийшов Антуан Грізманн. Ми впевнені, що він підсилить і допоможе нашій команді", - заявив фахівець.

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"Думаю, його чекає приголомшливий прийом. Незадоволені будуть, це потрібно прийняти. Проте його приймуть з розпростертими обіймами. Ті, хто не згоден, повинні зрозуміти, що це чудове посилення Атлетіко, і для завоювання трофеїв нам потрібні такі гравці, як Грізманн ", - сказав Сересо.

Нагадаємо, Грізманн зменшив зарплату на 40% заради переходу в Атлетіко.

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