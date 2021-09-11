Вернидуб: Українці не хотіли переходити до Шерифа, а зараз вже пізно

Джерело - SportArena.

Юрій Вернидуб, головний тренер тираспольського Шерифа, прокоментував можливість запрошення українських гравців:

"Президент клубу постійно запитує, чи можливо було б запросити до Шерифа футболістів з України. Я також хотів, але самі гравці не захотіли сюди їхати, бо вважали, що в Молдові слабкий чемпіонат.

Були сумніви - ніхто не очікував, що Шериф потрапить до Ліги чемпіонів. Втім, коли ми туди вийшли, почалося зворотне. Але тут вже я сам відмовився, бо, якщо людина не хотіла прийти до нас із самого початку, то вже пізно".

Нагадаємо, Шериф є суперником донецького Шахтаря у групі Ліги чемпіонів.