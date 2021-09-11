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Ліга конференцій. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група C

Сьогодні 10:00 232 0
Ліга конференцій. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група C
#Зоря, #Рома, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря потрапила до групи С Ліги конференцій 2021/22. Сюди також увійшли італійська Рома, болгарський ЦСКА та норвезький Буде-Глімт. Змагання у цьому квартеті стартують у четвер, 16 вересня.

Турнірна таблиця групи С

Розклад групи

1 тур, 16 вересня

22:00. Буде-Глімт - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Рома - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 30 вересня

19:45. Зоря - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

19:45. ЦСКА - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 21 жовтня

19:45. Буде-Глімт - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. ЦСКА - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 4 листопада

19:45. Зоря - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Рома - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 25 листопада

22:00. Рома - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Буде-Глімт - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 8 грудня

19:45. Зоря - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

19:45. ЦСКА - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

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