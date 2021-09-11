Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр

Матч відбудеться 14 вересня

Джерело - Чемпіон.

14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

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Для вболівальників Динамо діє спеціальна пропозиція під назвою Єдиний квиток на домашні матчі клубу у груповому етапі ЛЧ-2021/2022.

У новачка київського Динамо Еріка Раміреса підозра на інфікування коронавірусом.Наразі 22-річний форвард знаходиться в розташуванні збірної Венесуели. Рамірес ізольований від команди після того, як у нього з'явилися симптоми захворювання, повідомляє пресслужба національної команди.

Київське Динамо підготувало спеціальне промо до стартового поєдинку в Лізі чемпіонів сезону 2021/22.

Динамо запрошує на матч:

Бенфіка розпочала боротьбу в Лізі чемпіонів з третього відбіркового раунду, в якому обіграла московський Спартак вдома і на виїзді з однаковим рахунком 2:0. У раунді плей-оф лісабонський клуб пройшов ПСВ (2:1 вдома, 0:0 в гостях), з яким зустрічався в фіналі Кубка чемпіонів в 1988 році.

Попередні зустрічі. Київське Динамо і Бенфіка потрапили в одну групу Ліги чемпіонів удруге. Команди грали в одній групі в сезоні 2016/17. Бенфіка перемогла 2:0 у Києві в матчі третього туру завдяки голам Едуардо Сальвіо (9, пен.) І Франко Серви (55). Орли виграли і матч-відповідь в Лісабоні - єдиний м'яч забив Сальвіо, причому знову з пенальті. Шість очок допомогли Бенфіці посісти друге місце в групі В слідом за Наполі, а кияни фінішували останніми. Команди зустрічалися і на груповому етапі Кубка чемпіонів в сезоні 1991/92. Динамівці перемогли вдома - Олег Саленко забив єдиний м'яч за команду Анатолія Пузача. У матчі-відповіді Бенфіка Свен-Йорана Ерікссона розгромила киян 5:0. Бріту і Сергій Юран забили по два м'ячі.

Перед стартом у Лізі чемпіонів Динамо в сьомому турі Української Прем'єр-ліги 11 вересня (о 17:00) на ОСК Металіст у Харкові зіграє проти місцевої команди Металіст 1925.

Відзначимо, що перед матчем з Динамо Бенфіка Романа Яремчука зіграє проти Санта-Клари у п'ятому турі чемпіонату Португалії. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Сан-Мігель у Понта-Делгаді о 20:00 за київським часом.

Ще 1 вересня Динамо розпочало продаж квитків на свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Вартість квитків становить від 150 до 700 грн.