Де Дзербі: Траоре та Сікан можливо гратимуть разом

Шахтар у певні моменти матчу може використовувати дует форвардів - Сікан та Траоре.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Сікан дуже добрий і благородний хлопець, якому просто неможливо не бажати добра. Гадаю, на нього чекає відмінна кар’єра. Можливо, він не приковує погляд своїми технічними якостями, але якщо ти знаєш, що на поле Сікан, ти ніколи не залишишся на самоті. Це дуже важливий аспект у грі.

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Гра з двома нападниками Траоре й Сіканом? Можливо, вони гратимуть разом якісь відтинки матчів. Також може скластися ситуація, за якої на полі не буде жодного із них, і Педріньйо гратиме в ролі фальшивої дев’ятки", - відзначив Де Дзербі.