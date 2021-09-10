Віцепрезидент УАФ назвав причину відходу Шевченка зі збірної України

З'явилась чергова версія відходу Андрія Шевченка зі збірної України.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олександр Герега.

"Чому пішов Шевченко? Відповім банально – завершився контракт, і так далі. Глава федерації мав усі підстави його не продовжувати, але це, так би мовити, внутрішні... Якраз президента федерації і головного тренера... Певні моменти.

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Шевченкові, на майбутнє, потрібен класний імідж. Зараз у нього прекрасний імідж. Він збирається бути тренером у європейському клубі, а може і у збірній Італії колись. Ці перемоги дають йому плюс. Не хочеться говорити не про позитив (провалений відбір на ЧС-2022), який дав би йому великий мінус. Сьогодні він у великому плюсі.

Шевченко казав, що не хотів йти зі збірної? Багато речей, які вирішуються у чисто людських відносинах. Ось і все", – сказав Герега.