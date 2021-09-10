 Віцепрезидент УАФ назвав причину відходу Шевченка зі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Віцепрезидент УАФ назвав причину відходу Шевченка зі збірної України

Сьогодні 19:12 1583 0
Олександр Герега прокоментував ситуацію з контрактом Андрія Шевченка
Віцепрезидент УАФ назвав причину відходу Шевченка зі збірної України
Фото - УАФ
#Герега, #Шевченко

Джерело - tribuna.com.

З'явилась чергова версія відходу Андрія Шевченка зі збірної України.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олександр Герега.

"Чому пішов Шевченко? Відповім банально – завершився контракт, і так далі. Глава федерації мав усі підстави його не продовжувати, але це, так би мовити, внутрішні... Якраз президента федерації і головного тренера... Певні моменти.

Актуально: УАФ показала лист, відправлений Шевченку, для переговорів щодо продовження контракту

Шевченкові, на майбутнє, потрібен класний імідж. Зараз у нього прекрасний імідж. Він збирається бути тренером у європейському клубі, а може і у збірній Італії колись. Ці перемоги дають йому плюс. Не хочеться говорити не про позитив (провалений відбір на ЧС-2022), який дав би йому великий мінус. Сьогодні він у великому плюсі.

Шевченко казав, що не хотів йти зі збірної? Багато речей, які вирішуються у чисто людських відносинах. Ось і все", – сказав Герега.

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