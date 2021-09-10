Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група С

Джерело - Чемпіон.

До вашої уваги група С Ліги чемпіонів 2021/22. До неї увійшли німецька Боруссія, нідерландський Аякс, португальський Спортинг та турецький Бешикташ. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері, 15 вересня.

Турнірна таблиця групи С

Розклад групи

1 тур, 15 вересня

19:45. Бешикташ - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Спортинг - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 28 вересня

19:45. Аякс - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Боруссія - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 19 жовтня

19:45. Бешикташ - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Аякс - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 3 листопада

22:00. Спортинг - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Боруссія - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 24 листопада

19:45. Бешикташ - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Спортинг - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 7 грудня

22:00. Аякс - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Боруссія - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]