Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група С

Джерело - Чемпіон.
До вашої уваги група С Ліги чемпіонів 2021/22. До неї увійшли німецька Боруссія, нідерландський Аякс, португальський Спортинг та турецький Бешикташ. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері, 15 вересня.
Турнірна таблиця групи С
Розклад групи
1 тур, 15 вересня
19:45. Бешикташ - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Спортинг - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 28 вересня
19:45. Аякс - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Боруссія - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 19 жовтня
19:45. Бешикташ - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Аякс - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 3 листопада
22:00. Спортинг - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Боруссія - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 24 листопада
19:45. Бешикташ - Аякс [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Спортинг - Боруссія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 7 грудня
22:00. Аякс - Спортинг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Боруссія - Бешикташ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]