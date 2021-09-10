Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група В

Джерело - Чемпіон.
До вашої уваги група В Ліги чемпіонів 2021/22. До неї увійшли італійський Мілан, англійський Ліверпуль, іспанський Атлетико та португальський Порту. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері 15 вересня.
Турнірна таблиця групи В
Розклад групи
1 тур, 15 вересня
22:00. Атлетико - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Ліверпуль - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 28 вересня
22:00. Мілан - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Порту - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 19 жовтня
19:45. Атлетико - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Порту - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 3 листопада
19:45. Мілан - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Ліверпуль - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 24 листопада
22:00. Атлетико - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Ліверпуль - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 7 грудня
22:00. Порту - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Мілан - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]