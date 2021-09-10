Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група В

Джерело - Чемпіон.

До вашої уваги група В Ліги чемпіонів 2021/22. До неї увійшли італійський Мілан, англійський Ліверпуль, іспанський Атлетико та португальський Порту. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері 15 вересня.

Турнірна таблиця групи В

Розклад групи

1 тур, 15 вересня

22:00. Атлетико - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Ліверпуль - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 28 вересня

22:00. Мілан - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Порту - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 19 жовтня

19:45. Атлетико - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Порту - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 3 листопада

19:45. Мілан - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Ліверпуль - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 24 листопада

22:00. Атлетико - Мілан [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Ліверпуль - Порту [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 7 грудня

22:00. Порту - Атлетико [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Мілан - Ліверпуль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]