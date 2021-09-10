Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група A

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка потрапив до групи А Ліги чемпіонів 2021/22. Суперниками "міщан" на груповому етапі стали французький ПСЖ, німецький РБ Лейпциг та бельгійський Брюгге нашого Едуарда Соболя. Змагання у цій групі стартують ввечері 15 вересня.
Турнірна таблиця групи А
Розклад групи
1 тур, 15 вересня
22:00. Манчестер Сіті - Лейпциг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Брюгге - ПСЖ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 28 вересня
22:00. ПСЖ - Манчестер Сіті [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Лейпциг - Брюгге [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 19 жовтня
19:45. Брюгге - Манчестер Сіті [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. ПСЖ - Лейпциг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 3 листопада
22:00. Манчестер Сіті- Брюгге [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Лейпциг - ПСЖ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 24 листопада
22:00. Манчестер Сіті - ПСЖ [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Брюгге - Лейпциг [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 7 грудня
19:45. Лейпциг - Манчестер Сіті [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
19:45. ПСЖ - Брюгге [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]