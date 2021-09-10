Гюнеш покинув збірну Туреччини

Досвідчений фахівець завершив свій другий період у збірній

Головний тренер футбольної збірної Туреччини Шенол Гюнеш залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба Турецької футбольної федерації.

Співпрацю припинили за обопільною згодою сторін.

69-річний Гюнеш працював з національною командою 2000/2004-го та 2019/2021 роках. 2002 року Гюнеш посів зі збірною Туреччини третє місце на чемпіонаті світу. Турецька команда також виступала у фінальній стадії Євро-2020.

7 вересня збірна Туреччини розгромно програла в Амстердамі Нідерландам (1:6) у кваліфікації чемпіонату світу-2022.