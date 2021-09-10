Стало відомо, чому зірвався трансфер Роналду у Манчестер Сіті

Кріштіану Роналду не перейшов до Манчестер Сіті, оскільки клубу не вдалося нікого продати, щоб звільнити місце у складі для португальського форварда.

Про це повідомив журналіст BBC Гійом Балаге.

"Мендеш і Роналду хотіли перейти у Манчестер Сіті, але почали працювати над запасним планом, оскільки Сіті не вдавалося нікого продати. Водночас Манчестер Юнайтед не думав про можливе підписання Кріштіану Роналду, але, дізнавшись, що він доступний, вирішили, що португалець повинен повернутися в клуб. Врешті МЮ запропонував Роналду вищу зарплату, ніж Ман Сіті та погодився заплатити 15 млн євро та 8 млн євро бонусів, які просив Ювентус.

Кріштіану не був упевнений, що повернення на Олд Траффорд - хороший варіант, але погодився, оскільки дуже хотів піти з Юве", - розповів Балаге.