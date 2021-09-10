Коло Коло підпише колишнього нападника Шахтаря

Феррейра, швидше за все, найближчий рік проведе в Південній Америці

Чилійський клуб Коло Коло близький до того, щоб оголосити про трансфер 30-річного аргентинського форварда Факундо Феррейри, відомого в Україні за виступами у складі Шахтаря.

Про це повідомляє La Tercera.

Відзначається, що тренерський штаб Коло Коло дуже зацікавлений в підписанні Феррейри, так як натхнений виступами аргентинця в Європі, особливо його досвідом в Лізі чемпіонів.

Коло Коло запропонував Феррейрі контракт на один рік з базовою зарплатою в 500 тисяч доларів. Ці умови задовольнили форварда і, як очікується, він найближчим часом прибуде в Чилі для офіційного підписання контракту.

Нагадаємо, Шахтар зацікавлений у придбанні вінгера Греміо Феррейри.