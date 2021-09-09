Японія відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу

Джерело - isport.ua.
Японія відмовилася проводити клубний чемпіонат світу з футболу, який повинен був стартувати у грудні 2021 року.
Про це повідомляє Sky Sports.
Щорічний футбольний турнір, на якому чемпіони шести конференцій змагаються разом з кращою командою приймаючої країни, повинен був відбутися в Японії в грудні.
Японська влада, оцінивши епідеміологічну ситуацію в країні, продовжила надзвичайний стан, через що проведення клубного чемпіонату світу в Японії стало неможливим.
В останній раз турнір проводився в Японії в 2016 році, і JFA планувала провести чемпіонат 2021 року в рамках святкування свого 100-річчя
ФІФА оголосить нову країну-господарку клубного чемпіонату світу пізніше.
Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2021 повинен стати останнім в історії, що проводиться в колишньому форматі. Надалі турнір буде розширено до 24 команд. Він повинен буде проводитися раз на чотири роки, як раніше Кубок конфедерацій, повністю його замінивши.
Раніше ФІФА звернулася до країн з проханням щодо екстреної евакуації футболісток з Афганістану.