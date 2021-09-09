Японія відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу

Клубний чемпіонат світу відбудеться у новій країні

Японія відмовилася проводити клубний чемпіонат світу з футболу, який повинен був стартувати у грудні 2021 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Щорічний футбольний турнір, на якому чемпіони шести конференцій змагаються разом з кращою командою приймаючої країни, повинен був відбутися в Японії в грудні.

Японська влада, оцінивши епідеміологічну ситуацію в країні, продовжила надзвичайний стан, через що проведення клубного чемпіонату світу в Японії стало неможливим.

В останній раз турнір проводився в Японії в 2016 році, і JFA планувала провести чемпіонат 2021 року в рамках святкування свого 100-річчя

ФІФА оголосить нову країну-господарку клубного чемпіонату світу пізніше.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2021 повинен стати останнім в історії, що проводиться в колишньому форматі. Надалі турнір буде розширено до 24 команд. Він повинен буде проводитися раз на чотири роки, як раніше Кубок конфедерацій, повністю його замінивши.

Раніше ФІФА звернулася до країн з проханням щодо екстреної евакуації футболісток з Афганістану.