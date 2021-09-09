Аталанта втратила форварда перед стартом у Лізі чемпіонів

Аталанта втратила нападника Луїса Мурієля перед стартом у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Напередодні форвард пройшов медичне обстеження, яке виявило "чималу м'язову травму".

30-річний колумбієць повинен отримати тиждень відпочинку на повноцінне відновлення та спеціальну терапію.

Вочевидь, участь Мурієля у найближчих двох матчах Серії А (проти Фіорентини і Салернітани 11 й 18 вересня відповідно) та першому турі Ліги чемпіонів з Вільяреалом (14 числа) є неможливою.