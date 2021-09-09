Матч Маріуполь - Шахтар перенесли у Ковалівку

УПЛ дозволила перенести матч

Матч 8 туру УПЛ між Маріуполем та Шахтарем буде зіграний в Ковалівці на стадіоні Колос.

Про це повідомляє пресслужба азовців.-

Причиною перенесення гри зі стадіону імені Володимира Бойка в Маріуполі стали невідкладні аварійно-відновлювальні та пуско-налагоджувальні роботи на підстанції, яка живить стадіон.

Через це Маріуполь звернувся до Дирекції УПЛ і Шахтая з проханням про обмін домашнім і виїзним матчами в календарі.

Гра 8-го туру відбудеться в Ковалівці на стадіоні Колос, замість Маріуполя, а гра 23-го туру - вже в Маріуполі на стадіоні імені Бойко.