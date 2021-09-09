Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр

Матч відбудеться у Тирасполі

Джерело - Чемпіон.

15 вересня у Тирасполі на стадіоні Шериф відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Шериф - Шахтар. Початок матчу о 19:45.

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Вболівальники за добу викупили усі квитки на матч ЛЧ Шериф - Шахтар. надійшли в продаж 7 вересня, а вже на наступний день всі були реалізовані. УЄФА дозволив заповнити стадіон Шериф на 50% - матч відвідають 6 500 уболівальників. Матч зможуть відвідати 285 фанів з України. Вартість квитка - 420 грн.

У цьому сезоні гравці Шерифа не програли жодного матчу у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому відбірковому раунді вони двічі перемогли албанську Теуту (4:0 в гостях, 1:0 вдома), потім вибили вірменський Алашкерт (1:0 в гостях, 3:1 вдома), а в третьому раунді зустрілися з Црвеною Звєздою. Команди зіграли 1:1 в Белграді, а в матчі-відповіді гол Данило Арболеда приніс Шерифу мінімальну перемогу над чемпіоном Сербії. Нарешті, в раунді плей-оф Шериф вибив загребське Динамо - 3:0 вдома і 0:0 в Хорватії.

Попередні зустрічі. Раніше шляхи команд перетиналися лише раз - у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2003/04. Після нульової нічиєї в Тирасполі Шахтар переміг в Донецьку 2:0 - у другому таймі відзначилися Звонімір Вукич і Брандао. Втім, тоді Шахтар до групового етапу не добрався, поступившись в наступному раунді московському Локомотиву з загальним рахунком 2:3.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "У нинішньому Шахтарі сильна атакувальна лінія. Перше, що хотілося б відзначити в грі суперника: якщо гірникам дати простір, то вони вміло вибігають в контратаки. Складно буде їх зловити, тому не можна їм його давати. Ну, а друге - якщо брати по останній грі з Монако, то більшою мірою донеччани грали від оборони. Спочатку побігли вперед, оскільки життя змусило забити такий необхідний м'яч. А потім діяли від оборони".

Захисник Шахтаря Додо назвав завдання гірників у цьогорічній Лізі чемпіонів.

Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.

Розпочався продаж квитків на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським Шерифом та Шахтарем. Вартість квитка у фан-сектор коштує приблизно 400 грн. На стадіоні Шериф дозволена присутність 50% глядачів. У зв'язку з цим Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени.

Нагадаємо, Шериф втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів.