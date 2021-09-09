Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр

Матч відбудеться 14 вересня

Джерело - Чемпіон.

14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

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Перед стартом у Лізі чемпіонів Динамо в сьомому турі Української Прем'єр-ліги 11 вересня (о 17:00) на ОСК Металіст у Харкові зіграє проти місцевої команди Металіст 1925.

Відзначимо, що перед матчем з Динамо Бенфіка Романа Яремчука зіграє проти Санта-Клари у п'ятому турі чемпіонату Португалії. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Сан-Мігель у Понта-Делгаді о 20:00 за київським часом.

Ще 1 вересня Динамо розпочало продаж квитків на свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Вартість квитків становить від 150 до 700 грн.