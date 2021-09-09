В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не бажав змінювати ігрову схему з трьома центральними захисниками після травми Сергія Кривцова.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому продовжив грати з трьома захисниками після травми Кривцова? А я повинен вам подзвонити телефоном і запитати, як грати? Чи як?

Чи вона постійна для збірної? Ну, я так граю. Чому я повинен міняти схему? Скажіть мені, чому? Тому що ви хочете, щоб я змінив схему? Я ж головний тренер. Розумієте? Я - головний тренер, я граю за такою схемою. Чому я повинен міняти схему?

Соболь відіграв? Я поставив, він відіграв. Хіба вам не подобається? Що ж робити. Вам не подобається ця збірна. Не всім же я повинен подобатися", - сказав Петраков.