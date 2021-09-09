 InStat визначив найкращого гравця матчу Чехія - Україна | Футбол | Champion.com.ua
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InStat визначив найкращого гравця матчу Чехія - Україна

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Захисник збірної України Корнієнко відзначився голом
InStat визначив найкращого гравця матчу Чехія - Україна
#Корнієнко, #Україна

Джерело - zbirna.com.

У складі збірної України у контрольному матчі з Чехією (1:1) найкращим гравцем став захисник Віктор Корнієнко.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності його гри склав 315 балів. В активі футболіста Шахтаря 68 ТТД при браку 16%, шість виграних єдиноборств з дев'яти, три перехоплення, сім підбирань і один удар по воротах, став результативним.

У число найкращих гравців збірної України увійшли Андрій Ярмоленко (279 балів), Денис Бойко і Олександр Зубков (по 268 балів).

Відзначимо, що Віктор Корнієнко забив в дебютному матчі за національну збірну.

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