InStat визначив найкращого гравця матчу Чехія - Україна

Захисник збірної України Корнієнко відзначився голом

У складі збірної України у контрольному матчі з Чехією (1:1) найкращим гравцем став захисник Віктор Корнієнко.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності його гри склав 315 балів. В активі футболіста Шахтаря 68 ТТД при браку 16%, шість виграних єдиноборств з дев'яти, три перехоплення, сім підбирань і один удар по воротах, став результативним.

У число найкращих гравців збірної України увійшли Андрій Ярмоленко (279 балів), Денис Бойко і Олександр Зубков (по 268 балів).

Відзначимо, що Віктор Корнієнко забив в дебютному матчі за національну збірну.