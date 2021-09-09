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Захисник Динамо став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією

Сьогодні 10:24 1092 0
Тимчик став найкращим матчу за підсумками голосування глядачів
Захисник Динамо став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією
#Тимчик, #Чехія

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Олександр Тимчик визнаний Левом матчу за підсумками контрольної гри з Чехією (1:1).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

24-річний Тимчик отримав нагороду за підсумками глядацького голосування. У першому таймі він асистував на Віктора Корнієнка.

Матч з Чехією став шостим для Олександра в складі національної збірної. Сумарно на рахунку Тимчик два асисти за синьо-жовтих.

Наступний матч Україна проведе 9 жовтня, коли зіграє з Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022.

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