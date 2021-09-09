Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України Олександр Тимчик визнаний Левом матчу за підсумками контрольної гри з Чехією (1:1).
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
24-річний Тимчик отримав нагороду за підсумками глядацького голосування. У першому таймі він асистував на Віктора Корнієнка.
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Матч з Чехією став шостим для Олександра в складі національної збірної. Сумарно на рахунку Тимчик два асисти за синьо-жовтих.
Наступний матч Україна проведе 9 жовтня, коли зіграє з Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022.