 Бойко: Що сказав Петраков? Це залишиться у роздягальні | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України втратила перемогу над Чехією у контрольному матчі
Вчора 23:38 4029 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 11:05 13046
Захисник Динамо став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією
Сьогодні 10:24 1083
Петраков: Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20 секунд
Сьогодні 08:24 1250
Збірна Італії знищила Литву, Англія не переграла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 1611
Чехія - Україна: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:47 5169
Чехія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:35 17129
Бех-Романчук посіла третє місце у фіналі Діамантової ліги
Вчора 20:54 796
Збірна України програла Польщі на чемпіонаті Європи
Вчора 20:40 1455
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Вчора 20:10 1754
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Корнієнко забиває шикарний гол у дебютній грі за збірну України
Корнієнко забиває шикарний гол у дебютній грі за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 22:22 1119
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд Андрій Твердохліб
Вчора 18:52 917
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка Андрій Твердохліб
Вчора 18:42 1723
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг Андрій Твердохліб
Вчора 17:15 1132
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу Андрій Твердохліб
Вчора 16:32 2332
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бойко: Що сказав Петраков? Це залишиться у роздягальні

Сьогодні 10:10 332 0
Голкіпер збірної України - про поєдинок з Чехією
Бойко: Що сказав Петраков? Це залишиться у роздягальні
#Бойко, #Чехія

Джерело - Tribuna.com.

Контрольний матч Чехія - Україна (1:1) завершився закономірним результатом.

Про це заявив воротар українців Денис Бойко.

"Перемагати весь матч, вести в рахунку і отримати в кінці гол - прикро, звичайно. Якщо брати по грі, могли і перемогти з великим рахунком. Так само могли і пропускати. Якщо брати за рахунком, думаю, закономірно.

Що сказав Петраков після матчу? Це залишиться у роздягальні.

Мені взагалі було дуже приємно, що я повернувся у збірну, в цю атмосферу. Знову побачив хлопців, яких довго не бачив. Тому тільки позитивні емоції. Дуже радий, що тренерський штаб розраховував на мене на цьому зборі. Викликали мене, дали можливість зіграти.

Якщо чесно, мені здалося, що наших уболівальників було більше, ніж всіх інших присутніх на стадіоні. Була непогана підтримка і з боку чеської публіки, але наші вболівальники, звичайно, дуже їм дякую, що прийшли на стадіон і підтримали нашу команду", - сказав Бойко.

Коментарі ()