Бойко: Що сказав Петраков? Це залишиться у роздягальні

Контрольний матч Чехія - Україна (1:1) завершився закономірним результатом.

Про це заявив воротар українців Денис Бойко.

"Перемагати весь матч, вести в рахунку і отримати в кінці гол - прикро, звичайно. Якщо брати по грі, могли і перемогти з великим рахунком. Так само могли і пропускати. Якщо брати за рахунком, думаю, закономірно.

Що сказав Петраков після матчу? Це залишиться у роздягальні.

Мені взагалі було дуже приємно, що я повернувся у збірну, в цю атмосферу. Знову побачив хлопців, яких довго не бачив. Тому тільки позитивні емоції. Дуже радий, що тренерський штаб розраховував на мене на цьому зборі. Викликали мене, дали можливість зіграти.

Якщо чесно, мені здалося, що наших уболівальників було більше, ніж всіх інших присутніх на стадіоні. Була непогана підтримка і з боку чеської публіки, але наші вболівальники, звичайно, дуже їм дякую, що прийшли на стадіон і підтримали нашу команду", - сказав Бойко.